Jamaika gegen Bolivien?

Während das boulevardeske Spiel mit Karadzics vermeintlichem Wien-Aufenthalt am Wochenende den Spitzenplatz in den "ZIB"-Sendungen eroberte und dort zwischen leiser Häme gegen die Cobra und "alles nicht wahr" oszillierte, fanden die Flaggenspiele nach der Ankündigung der Schmidt/LIF-Kandidatur keinen Weg auf die Bildschirme.
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Unter der sehr umstrittenen Annahme, dass es das gelbe LIF in den Nationalrat schafft, könnten seine Hoffnungen auf eine Dreierkoalition durch die bolivianischen Farben Rot-Gelb-Grün (man könnte natürlich auch Ampelkoalition sagen) erfüllt werden. Manche sehen schon ein Rennen zwischen der Bolivien- mit der Jamaika-Koalition(Schwarz-Gelb-Grün). Wolkenschiebereien. Das einzige, das Schmidt-Haselsteiner in der realen Welt bisher geschafft haben: kräftige Einbrüche der Strabag-Aktie.