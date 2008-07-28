Jamaika gegen Bolivien?

Unter der sehr umstrittenen Annahme, dass es das gelbe LIF in den Nationalrat schafft, könnten seine Hoffnungen auf eine Dreierkoalition durch die bolivianischen Farben Rot-Gelb-Grün (man könnte natürlich auch Ampelkoalition sagen) erfüllt werden. Manche sehen schon ein Rennen zwischen der Bolivien- mit der Jamaika-Koalition(Schwarz-Gelb-Grün). Wolkenschiebereien. Das einzige, das Schmidt-Haselsteiner in der realen Welt bisher geschafft haben: kräftige Einbrüche der Strabag-Aktie.