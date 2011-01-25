Janko tut, was verlangt wird

Der kurze, aber intensive Erfolgslauf von Marc Janko ist in der Tat bemerkenswert. Tore am Fließband hat schon länger kein österreichischer Stürmer in einer international ernst zunehmenden Liga mehr geschossen. Auch wenn die niederländische Ehrendivision in den vergangenen Saisonen etwas zurückgefallen sein mag, hat sie als Exportliga in Europa noch immer einen glänzenden Ruf. Jankos Leistung hat aber nur bedingt Sensationelles, er macht nun, wofür er geholt wurde, er schießt reihenweise Tore. Twente hat dafür sieben Millionen Euro investiert, so viel wie nie zuvor. Freilich, diese Leistung, die Erfüllung der Erwartungen, ist mehr, als eine ganze Reihe österreichischer Kicker, die in den vergangenen Jahren ins Ausland gegangen sind, erreicht haben. Janko erweist damit nebenbei auch der österreichischen Bundesliga einen guten Dienst. Sensationell ist aber etwas anderes.



Die Tore bringen Anerkennung