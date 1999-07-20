Japan · Die auf Arbeitslosigkeit unvorbereitete Gesellschaft

"Ich schäme mich als Vater, keine Arbeit zu haben", erzählt Yokota in der Zeitung "Mainichi Shimbun", "Ich kann meinen Söhnen nichts davon erzählen, weil ich fürchte, daß sie dann



ihr Studium abbrechen, um Arbeiten zu gehen." Ab 7 Uhr sitzt er dann in einem Schnellimbiß und wartet, bis die Arbeitsvermittlung öffnet.



In Japan trifft dieses Schicksal gerade die älteren Mitarbeiter, die über Jahrzehnte an das Prinzip der lebenslangen Arbeitsplatzgarantie gewöhnt waren, dafür alles für ihre Firma getan · und so



ihrem Land zu einem beispiellosen Wirtschaftsboom verholfen haben. Sie sind jetzt die ersten Opfer der immer härteren Rationalisierungsmaßnahmen. Im April stieg die Arbeitslosenquote unter



Männern auf 5%, den höchsten Stand seit Erfassung dieser Daten 1953. Was die Statistik nicht erfaßt, sind die Folgen auf die konsensbetonte Gesellschaft Japans. Immer mehr Menschen leiden unter



Depressionen oder begehen aus Verzweiflung Selbstmord · sie konnten nicht "ihr Gesicht wahren".



Seit Yokota seiner Frau vom Jobverlust erzählte, arbeitet sie · erstmals seit ihrer Heirat · als Teilzeitkraft. Die gemeinsamen Ersparnisse sind fast alle aufgezehrt. Das Geld für das Studium der



beiden Söhne bringen Verwandte auf. Immer häufiger mache seine Frau ihm Vorhaltungen, erzählt Yokota. Neulich sei sogar von Scheidung die Rede gewesen.