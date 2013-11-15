Japanisches Menetekel

Tokio/Warschau. Wie sehr Japan von Energie abhängig ist, merkt selbst der Erstbesucher rasch. Wie gigantische Spinnennetze überspannen Stromleitungen die Straßenzüge, an so gut wie jeder Ecke finden sich bunt blinkende Automaten, an denen man neben gekühlten Getränken und Fertiggerichten sogar auch Unterwäsche bekommt.



Bis zum Jahr 2011 hatte Japan seinen gewaltigen Energiehunger zu einem wesentlichen Teil durch Atomstrom gedeckt, die 50 Reaktoren im Land deckten knapp ein Drittel des Bedarfs. Doch mit der Katastrophe im AKW Fukushima zerbrach in Japan auch der Mythos von der sicheren Atomkraft, der die Energiepolitik in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt hatte. Ein Kernkraftwerk nach dem anderen wurde zu Sicherheitsüberprüfungen heruntergefahren, seit September 2013 hängt kein einziger Reaktor mehr am Netz.



Die sich seit der Fukushima-Katastrophe auftuende Lücke in der Energieversorgung füllte Japan mit fossilen Brennstoffen. Kohle, Erdöl und Flüssiggas wurden im großen Stil importiert. Neben der Reaktivierung eingemotteter Wärmekraftwerke wurden in den vergangenen Monaten auch zahlreiche neue Anlagen konzessioniert. Bis 2014 sollen 14 Kohle- und Gaskraftwerke ans Netz gehen, mit deren Hilfe Japan auch die teuren Ölimporte reduzieren will. Diese hatten die einst vorbildliche Handelsbilanz ins Minus rutschen lassen.



Doch während sich eine Bilanz durch die neuen Kraftwerke wohl verbessern wird, bricht eine andere dramatisch ein. Das bisherige Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 25 Prozent unter das Niveau des Jahres 1990 zu drücken, sei angesichts der abgeschalteten Atomkraftwerke "nicht realisierbar" und "völlig gegenstandslos", erklärte Regierungssprecher Yoshihide Suga am Freitag. Die neue Richtmarke heißt nun: minus 3,8 Prozent gegenüber 2005. Doch was auf den ersten Blick ebenfalls nach einer Senkung aussieht, ist in Wahrheit eine Erhöhung. Denn folgt man dieser Zielvorgabe, dann würden die CO 2 -Emissionen gegenüber 1990 um drei Prozent steigen.

"Ein Wettlauf nach unten"