Japans Autobauer kehren fossilen Brennstoffen den Rücken

Honda brummt in Zukunft nicht mehr mit. Ab der Saison 2022 wird die Formel 1, der Rennbetrieb der weltweit schnellsten Autos, ohne die Antriebe des japanischen Autobauers auskommen müssen. Nach dem Einstieg in den umweltunfreundlichen Motorsport im Jahr 2015 versorgt Honda mit Red Bull und AlphaTauri derzeit gleich zwei Teams. Künftig aber, so hat es der Konzern in einer Pressemitteilung Anfang des Monats erklärt, passen die lauten, schmutzigen Flitzer nicht mehr ins Konzept.



Stattdessen will man leise und sauber werden. Bis 2050 will das Unternehmen, das unter anderem mit seinen laut aufheulenden Motorrädern bekannt wurde, CO 2 -neutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, will man fortan in die Erforschung von Autos investieren, die mit Brennstoffzellen oder Elektrobatterien laufen. "Die Automobilindustrie befindet sich in einem riesigen Umbruch, wie es ihn nur einmal in hundert Jahren gibt", heißt es bei Honda. Und den dürfe man nicht verpassen.

Keine Brennstoffmotoren

Gerade im Vergleich zur Branche des größten Konkurrenzlandes, Deutschland, klingen solche Ziele geradezu visionär. Über Monate hat Deutschlands Verband der Automobilindustrie (VDA) dieses Jahr inmitten der Corona-Pandemie von der Regierung erwartet, dass diese sie mit Kaufprämien unterstütze - auch für Autos, deren Antriebe auf fossilen Brennstoffen basieren. VDA-Präsidentin Hildegard Müller hat hierzu sogar behauptet, Dieselantriebe seien ein "erheblicher Beitrag für Umwelt- und Klimaschutz". Einiges deutet daraufhin, dass die deutsche Branche die seit Jahren laufende Verkehrswende gerade verpasst. Und dass ihr die Konkurrenz aus Japan davonfährt.



Zugleich ist Honda längst nicht mehr der erste Hersteller, der sich von Dieseln und Benzinern allmählich verabschieden will. Der weltweit erste serienmäßig produzierte Pkw mit 100-prozentigem Wasserstoffantrieb stammt aus dem Hause des japanischen Konkurrenten Toyota. 2015 kam das Modell Mirai auf den Markt, dessen Name sich ins Deutsche mit "Zukunft" übersetzt. Bisher kann er bis zu 500 Kilometer weit fahren, ohne zu tanken. Er kostet allerdings knapp 80.000 Euro, was insbesondere bei dem bisherigen Mangel an Tankstellen, die den Treibstoff anbieten, als horrender Preis daherkommt. So wurden bis jetzt nur rund 10.000 Einheiten des Autos verkauft.



Bei Toyota sieht man das Ganze dennoch nicht als Misserfolg, als Verlustgeschäft schon gar nicht. Für den Mirai, der im Dezember in einer neuen Version günstig genug für den Massenmarkt werden soll, hat der Konzern die grundsätzlichen Baupläne offengelegt, damit auch andere Autobauer an dem Technologiesprung mitarbeiten.



Letztes Jahr kündigte Toyota zudem an, zusammen mit dem niederländischen Institute for Fundamental Energy Research an einer photoelektrochemischen Zelle zu arbeiten, die anhand von Sonnenlicht feuchte Luft in Wasserstoff umwandeln soll. Eines Tages, so heißt es seitens des Forschungsteams, sollen dadurch neben Autos auch Häuser angetrieben werden.



Im ersten Halbjahr 2021 will Toyota zudem den Prototypen eines neuen, mit Wasserstoff angetriebenen Lkw vorstellen. Die Toyota-Tochter Hino soll damit vor allem den nordamerikanischen Markt erobern. Auch Mitsubishi arbeitet mit seinem Tochterunternehmen Fuso, an dem allerdings auch der deutsche Hersteller Daimler beteiligt ist, an einem solchen Laster. Auch bei weiteren japanischen Herstellern wie Nissan oder Mazda arbeiten an Wasserstoffantrieben. In Japan ist man - im Gegensatz zur weitläufigen Einstellung bei deutschen Autobauern - davon überzeugt, dass die Zukunft im Wasserstoff steckt.

Ziel "Wasserstoffgesellschaft"