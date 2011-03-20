Japans Regierung will Banken mit Steuergeld stützen

Regierungssprecher Yukio Edano sagte dem Bericht zufolge, die offiziellen Stellen seien bereits angewiesen, die notwendigen Schritte zu prüfen. Nach dem schweren Beben gab es Bedenken, ob regionale Geldgeber in der Lage seien, die notwendigen Mittel aufzutreiben.



Insgesamt 72 Banken sind nach einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Nihon Keizai Shimbun" für die staatlichen Hilfen vorgesehen. Welchen Umfang die Finanzspritze haben werde, wurde nicht genannt. Neben Banken sollen Wirtschaftsunternehmen für den Wiederaufbau nach der Naturkatastrophe vom 11. März auch direkte zinsvergünstigte Kredite von der Regierung in Tokio erhalten. Hier ist die Rede von bis zu 10 Billionen Yen. (fast 90 Milliarden Euro)



Rettungsschirm



Mehr als 11 Billionen Yen (fast 100 Milliarden Euro) stehen noch im Rahmen eines Rettungsschirmes für Banken zur Verfügung, der 2008 nach dem Kollaps des US-Geldinstituts Lehman Brothers beschlossen wurde.



Seit Anfang vergangener Woche hatte auch Japans Notenbank Dutzende Milliarden Euro zur Beruhigung der Finanzmärkte in das Bankensystem gepumpt. Die Summe der kurzfristigen Notfallmaßnahmen summierte sich zuletzt auf rund 37 Billionen Yen.



Autobauer nehmen Produktion wieder auf



Der japanische Autokonzern Nissan am kommenden Donnerstag die heimische Produktion wieder auf. Auch bei Honda startet nach Unternehmensangaben der Großteil der Produktion vermutlich am Donnerstag wieder. Der Branchenprimus Toyota hatte angekündigt, die meisten seiner Werke Mitte der Woche wieder in Betrieb zu nehmen. Der Neustart der Teileproduktion ist für diesen Montag geplant. (APA/dpa/sda)



Link:'Japan Mulls Extra Capital For Banks To Help Firms Rebuild'