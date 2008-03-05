Jazzmusik mit deutschem Text

Dürfen Jazzsänger deutsche Texte singen? Oder ist die jazzige Atmosphäre auf den Sound des Englischen angewiesen? Mit dieser interessanten Frage beschäftigte sich die "Jazztime" (Ö1) am Dienstagabend. Moderator Andreas Felber stellte Jazznummern mit deutschen Texten vor, deren sprachliche Qualität von "dein Arsch ist wie ein U-Boot" bis "irgendwo, irgendwann fängt ein kleines Märchen an" reichte.
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Einige dieser Nummern waren gut, andere weniger. In jedem Fall war aber zu bemerken, dass dieser Deutsch-Jazz nicht ganz "echt" klang. Manches näherte sich dem Schlager, anderes dem Chanson an. Felber interpretierte das als "Emanzipationsprozess" des europäischen Jazz. Mag sein, dass er damit Recht hat. Es könnte allerdings auch sein, dass die Musik, die dabei entsteht, gar kein Jazz mehr ist.