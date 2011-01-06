Jazzpreis vor dem sanften Tod

Seit 1997 ehrt Österreich seine Spitzen-Jazzer mit dem Hans-Koller-Preis, seit 2002 auch internationale Zampanos in der Rubrik "European Jazz Prize". Organisiert wurde dies bisher von Impresario Mathias Rüegg, finanziert von Bund, Stadt und Sponsoren. Wie gesagt: Bisher. Denn vor rund einem Jahr, so heißt es, hat der Bund eine Neuorganisation gewünscht. Wegen Details werde man sich rühren. Das aber sei bis heute nicht passiert. Einen Koller-Preis 2010 gab es nicht. Und 2011? Verständlich, dass Christoph Huber, Leiter des Jazzclubs Porgy & Bess, fürchtet, die Tradition könnte "stillschweigend einschlafen".



Wer dies will, könnte nur mit einer Personalie argumentieren: 2010 legte Rüegg das von ihm gegründete Vienna Art Orchestra still; er scheint auch für den Jazzpreis nicht mehr verfügbar. Diesen einzusparen wäre dennoch eine Chuzpe. Nur weil der Chef zurücktritt, würde man auch den Musikverein nicht abreißen - sondern einen Nachfolger suchen. Aber vielleicht muss die Politik noch verstehen lernen, dass es auch fern klassischer Hochkultur ein personenunabhängiges, förderungswürdiges Phänomen geben könnte, das da heißt: Institution.