Jedem Unsinn sein Tag

Kaffee macht alte Menschen munter. Junge und mittelalte auch, alte aber ganz besonders, denn am 1. Oktober ist der Internationale Tag des Kaffees und der Internationale Tag der älteren Menschen. Am 2. Oktober ist der Tag der Gewaltlosigkeit, was jenen Menschen zu denken geben sollte, die am Tag zuvor allzu sehr dem Kaffee zugesprochen haben und denen die Energie schier so in alle Muskeln gefahren ist, dass sie nicht mehr wissen, wie sie sie wieder loswerden sollen. Also, bitte, macht’s meinetwegen einen Veitstanz oder sonst was, aber keine Gewaltakte setzen! Bis 10. Oktober ist der Koffein-Hangover hoffentlich abgebaut. An dem Tag könnt’s sonst haarig werden, denn wenn da einer einen Veitstanz aufführt und man fragt ihn, warum er das macht, ist die Antwort, weil er am Tag des Kaffees diesem allzu sehr zugesprochen hat, kontraproduktiv - am Tag der geistigen Gesundheit.



Internationaler Tag der Frauen in ländlichen Gebieten (15. Oktober), Welttag des Fernsehens

(21. November) und so weiter - für alles gibt‘s einen Tag.



Halt - nein, doch nicht.



Am 29. November ist Internationaler Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk (was zum heurigen Jahr der Solidarität mit dem palästinensischen Volk passt). Einen Internationalen Tag der Solidarität mit Israel habe ich indessen vergeblich gesucht. Aber einen Welttoilettentag gibt’s - am 19. November. In der UNO denkt man wahrhaft an - fast - alles.



Vielleicht sollte man am themenfreien heutigen 24. September einen "Tag der Besinnung der UNO auf Wesentliches" einführen.