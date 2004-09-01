Jeder fünfte Flug hat Verspätung

Die Austrian Airlines (AUA) liegt bei der Pünktlichkeit der Kurz- und Mittelstrecken auf Rang 21 (von hier 28 gemeldeten Airlines) und damit im unteren Drittel: Von Jänner bis Juli hat die AUA 76,3 Prozent ihrer Kurz- und Mittelstreckenflieger pünktlich ans Ziel gebracht. Bei Langstreckenflügen liegen die Österreicher besser (auf Platz 13). Am pünktlichsten fliegen Finnair, Luxair und SAS.



Die AUA bildet zudem mit British Airways und KLM das europäische Schlusslicht in Sachen Gepäckbeförderung: Bis Juli ist ihr fast jeder 50. Koffer verloren gegangen. Bei der Auswertung der von der Vereinigung der Europäischen Airlines (AEA) erstellten Statistik sei allerdings zu berücksichtigen, dass sich die Quote seit Jänner 2004 laufend verbessert habe, erklärte die Pressesprecherin der AUA gestern im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". So habe es noch zu Beginn des heurigen Jahres etliche Probleme gegeben, die bis dato zum Teil behoben werden konnten. Ganz zufrieden ist aber auch die AUA selbst nicht.



Ein Grund für die hohe Fehlerquote bei der Gepäckbeförderung sei die starke Expansion des Vienna International Airport sowie der Fluglinien selbst. Mittlerweile habe die Kapazität der Gepäckabfertigung am Flughafen Schwechat das Limit erreicht. Für zusätzliche Verzögerungen bei der Flugzeugbeladung würden auch vermehrte Sicherheitskontrollen sorgen. Ein Teil der Fehler sei auch dem Computersystem zuzuschreiben, das gar nicht so selten bei der Beschilderung der einzelnen Gepäckstücke für Verwechslungen sorge.