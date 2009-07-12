Jeder zweite Autohändler ist gefährdet

Von den heute 11.000 Autohäusern würden bis 2015 nur rund 6.000 übrig bleiben. Statt 3,6 Millionen Autos würden im kommenden Jahr nur noch 2,6 Millionen verkauft. Zugleich warnte Diez vor Massenkündigungen in der deutschen Autoindustrie.



"Seit August 2008 sind in der Branche 50 000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Diese Größenordnung werden wir bis Ende nächsten Jahre wieder erleben, wenn der Markt nicht anzieht", sagte er in dem Interview. "Dann wären innerhalb von zwei Jahren rund 100.000 Stellen weggefallen."



(APA)