Jerusalem - der ewige Zankapfel

Jerusalem. (ap) - Für die geteilte Stadt Jerusalem ist der Wahlsieg der Hamas von besonderer Brisanz. Die islamisch-fundamentalistische Bewegung gewann vier von sechs Sitzen im arabischen Ostjerusalem. Jetzt wächst die Sorge, dass die Hamas den jahrhundertealten Streit der Religionen um Jerusalem neu anheizen könnte.



"Unser Volk hat bei dieser Wahl bewiesen, dass die Stadt islamisch ist", sagte Ahmed Aton, einer der vier neugewählten Hamas-Abgeordneten in Jerusalem. Seine Partei will Jerusalem zu einem Schwerpunkt machen und mehr Budgetmittel der palästinensischen Regierung als bisher in die Stadt fließen lassen. "Unser Sieg in Jerusalem ist wichtiger als unser Sieg in Hebron oder Gaza", erklärte Mohammed Abu Teir, die Nummer zwei auf der Wahlliste der Hamas.



Jerusalem, auf Arabisch Al-Quds al-Sharif ("Die edle Heilige") genannt, ist vielleicht der kritischste Konfliktherd im Nahen Osten. Im Krieg von 1967 besetzte Israel den arabischen Teil der Stadt und annektierte dieses Gebiet 1981, ohne dass dies international anerkannt wurde.



Die Palästinenser beanspruchen Jerusalem als Hauptstadt ihres geplanten Staates. Zum arabischen Teil von Jerusalem gehört die historische Altstadt mit ihren heiligen Stätten für Judentum, Christentum und Islam.



Konflikt der Religionen



Der Konflikt zwischen den Religionen könnte mit dem Wahlsieg der Hamas neu angeheizt werden, fürchten viele Experten. "Die grüne Fahne der Hamas bedeutet, dass die Themen nun wieder religiös werden", sagt der auf Jerusalem-Studien spezialisierte Professer an der Universität Haifa, Moshe Amirav. "Sobald der heilige Charakter von Jerusalem ins Spiel kommt, werden wir große Probleme haben."



Viele Wähler in Jerusalem haben allerdings erklärt, dass ihre Unterstützung der Hamas keine religiösen Beweggründe habe, sondern ein Protest gegen die Korruption der Fatah sei.