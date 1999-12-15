JETRO fördert den Handel

JETRO hat bisher etwa 40 solcher Fachleute für jeweils 3 Jahre in verschiedene Länder Europas, Nordamerikas und andere Regionen entsandt. Hauptziele sind dabei eine Verringerung der



Handelsbilanzdefizite mit Japan sowie eine Harmonisierung der Handelsbeziehungen.



In Österreich hat eine Vereinbarung mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die Stationierung eines JETRO Senior Advisors seit 1992 ermöglicht. Österreichischen Unternehmen, die nach Japan



exportieren möchten, soll damit die Möglichkeit geboten werden, ihre Chancen am japanischen Markt zu optimieren. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Beratung und der Produktpräsentation bei



potenziellen japanischen Importeuren.



Nanno kommt aus einem der führenden japanischen Handelshäuser, Mitsui & Co., wo er seit 1984 beschäftigt war. Während seiner Tätigkeit in Österreich hat er schon mehrere heimische Produkte · vom



Kürbiskernöl der Firma Green Gold (Steiermark) bis zu integrierten Kommunikationslösungen der Firma Topcall (Wien) · in Japan vorgestellt und die Bestrebungen der Exporteure maßgeblich unterstützt.