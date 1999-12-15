JETRO fördert den Handel

Seit über zehn Jahren bietet die japanische Außenhandelsorganisation JETRO verschiedene lmportförderungsprogramme in vielen Ländern an. Seit April 1998 unterstützt Toshiaki Nanno als Senior Trade | Advisor in Österreich heimische Unternehmen bei der Kontaktaufnahme zu potentiellen Geschäftspartnern bzw. beim Markteinstieg in Japan.
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JETRO hat bisher etwa 40 solcher Fachleute für jeweils 3 Jahre in verschiedene Länder Europas, Nordamerikas und andere Regionen entsandt. Hauptziele sind dabei eine Verringerung der
Handelsbilanzdefizite mit Japan sowie eine Harmonisierung der Handelsbeziehungen.
In Österreich hat eine Vereinbarung mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die Stationierung eines JETRO Senior Advisors seit 1992 ermöglicht. Österreichischen Unternehmen, die nach Japan
exportieren möchten, soll damit die Möglichkeit geboten werden, ihre Chancen am japanischen Markt zu optimieren. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Beratung und der Produktpräsentation bei
potenziellen japanischen Importeuren.
Nanno kommt aus einem der führenden japanischen Handelshäuser, Mitsui & Co., wo er seit 1984 beschäftigt war. Während seiner Tätigkeit in Österreich hat er schon mehrere heimische Produkte · vom
Kürbiskernöl der Firma Green Gold (Steiermark) bis zu integrierten Kommunikationslösungen der Firma Topcall (Wien) · in Japan vorgestellt und die Bestrebungen der Exporteure maßgeblich unterstützt.