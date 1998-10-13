Job-Barometer für Manager steigt

In allen europäischen Ländern gibt es eine Rekordnachfrage nach Senior General Managern. Der Anteil dieser Positionen an der Gesamtnachfrage hat sich von 28% auf 31% erhöht. Die Zahl der zu



besetzenden höheren Managementpositionen hat sich im Berichtszeitraum verdoppelt, und bei den vakanten Vorstandspositionen wurde sogar eine Zunahme auf das Dreifache verzeichnet. Diese drei



Funktionsbereiche repräsentieren zusammengenommen fast 40% der Gesamtnachfrage.



Nach Sektoren betrachtet führen die Industrieunternehmen mit einem Anteil von 27% (nach 20%) weiterhin die Statistik an. Dieser Anteil ist der höchste seit drei Jahren. An zweiter Stelle liegt der



Finanzbereich, dessen Anteil aufgrund der fortschreitenden Konsolidierung der europäischen Finanzdienstleistungsunternehmen von 20% auf 18% zurückgegangen ist. Hingegen gibt es bei den



Energieversorgern mehr Positionen zu besetzen. Hier nahm der Nachfrage-Anteil von 1% auf 4% zu.



Positiver Trend



auch in Österreich



Auch in Österreich ist ein positiver Trend zu verzeichnen. Vor allem im Bereich Telekommunikation gebe es viele hochqualifizierte Jobs zu vergeben, berichtete Peter Gusmits von der Neumann



Personalberatung, der heimischen Nummer eins. Zum Teil komme es sogar zu Engpässen. Laut Christian Nitsche, Geschäftsführer bei der Phoenix Personalberatung GmbH, hätten derzeit auch Spezialisten,



vor allem in der EDV, große Chancen. Nitsche ortet vor allem einen Mangel an international erfahrenen Leuten.



Gerhard Kraßnig, Managing Partner von Korn/Ferry International, wies im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" auf das sich stark ändernde Berufsbild des IT (Information Technology)-Vorstandes hin.



Die "EDV-Chefs" würden zunehmend in die strategische Arbeit eingebunden.



Der EDI wird seit 1977 erstellt und basiert auf einer quartalsweise durchgeführten Erhebung unter ausgewählten Kunden von Korn/Ferry International. Daten von rund 3.700 Unternehmen aus der ganzen



Welt fließen in den Index ein.