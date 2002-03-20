Job: Frauen sind treuer

Frauen sind eher auf berufliche Stabilität bedacht als Männer, wie der Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer (AK) OÖ ergab: 62% der Frauen wollen in der gleichen Position und Tätigkeit bleiben (Männer: 54%). Männer haben aber die besseren Chancen auf eine lange Betriebszugehörigkeit, was aus den Abfertigungsansprüchen - 58% der Männer, 52% der Frauen in der Privatwirtschaft - hervorgeht. Deutlicher wird der Unterschied bei der Gesamtbetrachtung von Privatwirtschaft und Öffentlichem Dienst: 42% der Männer, aber nur 28% der Frauen sind länger als 10 Jahre beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt (Privatwirtschaft allein: 34% der Männer, 23% der Frauen).