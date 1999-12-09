Job-Suchen auf der Ifabo

Die Großveranstaltung findet vom 12. bis 15. April 2000 statt. Ein Schwerpunkt ist unter anderem der Bereich Internet, für den eine eigene Halle reserviert wurde. Im Internet-Café stehen 30



Surfstationen zur Verfügung.



Für die Ifabo 2000 werden die Bundesländer noch stärker als bisher beworben. So sind Busreisen für Interessierte aus den Landeshauptstädten geplant. Die Eintrittskarte kann vorher gekauft werden,



sodass das Anstellen entfällt.



Vielleicht findet der eine oder andere auf der Ifabo seinen Traumjob. Möglich gemacht wird dies durch ein Jobcenter, in dem Bewerbungsunterlagen (plus Foto und Visitenkarte) erstellt werden können.



Wer will, kann auch gleich zum Vorstellungsgespräch bei einem Aussteller der Ifabo gehen, der Arbeitskräfte sucht, und so gleich seinen zukünftigen Boss kennenlernen.