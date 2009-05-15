Johann I., Bio-Bauer und Mensch

Der Naturfreund und Wegbegleiter Andreas Hofers kann als erster Bio-Bauer und "Grüner" im ursprünglichen Sinne gelten. Auf seiner weitsichtigen Initiative beruhen aber auch die Gründung des Forschungszentrums Joanneum Graz, der Montan-Universität Leoben, der steirischen Landwirtschaftskammer, der wechselseitigen Brandschadenversicherung, der Sparcasse, der Steirischen Landesbibliothek, des Landesarchives und der Semmeringbahn.



Er setzte nachhaltige gesellschaftspolitische Akzente in einer Region, in der es bis dahin nur arme Kleinbauern und Hungersnöte gab. Sein sozialer Weitblick brachte ihn kurzfristig sogar an die Spitze Europas - als "Reichsverweser" 1848. Seine wahre Berufung fand er letztlich aber als Stainzer Bürgermeister und Familienvater.