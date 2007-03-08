Johannes Schasching

Schasching, 1917 in St. Roman (Bezirk Schärding) in Oberösterreich geboren, trat 1937 in die Gesellschaft Jesu ein, empfing 1946 die Priesterweihe und schloss Studien der Philosophie, Theologie und Staatswissenschaften ab. Er lehrte erst an der Uni Innsbruck, dann von 1966 bis 1991 an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom Sozialwissenschaften und hatte bedeutenden Anteil an den Sozialenzykliken dieser Zeit sowie am österreichischen Sozialhirtenbrief von 1990 und am Ökumenischen Sozialwort von 2003.



Schaschings Anliegen ist soziale Gerechtigkeit, er prägte als Kurzformel der Katholischen Soziallehre den Imperativ: "Wirtschafte stets sach-, menschen- und gesellschaftsgerecht!"