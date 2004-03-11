Jose Luis Zapatero

Jose Luis Rodriguez Zapatero, Spitzenkandidat der Sozialisten bei den spanischen Parlamentswahlen, der nach dem Wahldebakel der PSOE im Frühjahr 2000 die Parteiführung übernommen hatte, versucht am Sonntag in die Fußstapfen seines großen Vorbildes Felipe Gonzalez zu treten, der von 1982 bis 1996 spanischer Regierungschef war.



Der am 4. August 1960 in Valladolid geborene Zapatero ist bei den Spaniern zwar beliebt, gilt aber nicht als sehr durchsetzungsfähig. Die Parteikrise nach der Regionalwahl in Madrid im Frühsommer 2003, als zwei PSOE-Mandatare verhinderten, dass der Sozialist Rafael Simancas mit den Stimmen der Vereinigten Linken zum Präsidenten der Region gewählt wurde und die Regierungskrise in Katalonien zu Beginn des Jahres haben am Siegerimage Zapateros gekratzt.



Zapatero, dessen Großvater Juan Rodriguez Lozano 1936 von den Francofaschisten ermordet worden war, trat 1979 dem Jugendverband der spanischen Sozialisten bei. 1986 zog er als jüngster Abgeordneter für den Wahlkreis Leon ins Abgeordnetenhaus ein. Im gleichen Jahr wurde er Dozent an der juristischen Fakultät in Leon. 1988 wurde er zum Provinzsekretär seiner Partei gewählt.



Am 23. Juli 2000 wurde Zapatero vor allem mit den Stimmen aus dem linken Spektrum der PSOE in einer Kampfabstimmung mit nur neun Stimmen Vorsprung neuer PSOE-Parteichef.