Josef Pröll: Karrierestationen

Ab 1993:



Referent der Niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer



Ab 1998:



Wirtschaftspolitischer Referent im Bauernbund und parlamentarischer Mitarbeiter der VP-EU-Abgeordneten Agnes Schierhuber.



Ab 2000:



Kabinettschef von Landwirtschaftsminister Wilhelm Molterer.



Ab Dezember 2001:



Direktor des Bauernbunds.



Ab März 2003 - Dezember 2008:



Landwirtschaftsminister in der schwarz-blauen bzw. schwarz-orangen Regierung zunächst unter Wolfgang Schüssel, später unter Wilhelm Molterer.



Oktober 2006 - September 2007:



Leitung der ÖVP-Perspektivengruppe.



Ab Ende September 2008:



zunächst geschäftsführender, später gewählter Bundesparteiobmann der ÖVP.



Ab 2. Dezember 2008:



Vizekanzler und Finanzminister in der Regierung Faymann.



18.3. 2011:



Pröll wird nach einem Lungeninfarkt in die Innsbrucker Uni-Klinik eingeliefert.



13.4. 2011:



Rückzug aus allen politischen Funktionen aus gesundheitlichen Gründen.



Josef Pröll kehrt der Politik den Rücken



+++ Leitartikel: Prölls Entscheidung



+++ Werdegang Josef Prölls



+++ Drei Nachfolgekandidaten in Stellung



+++ Reaktionen auf Pröll Rücktritt



+++ Kanzler lobt zurückgetretenen Vizekanzler