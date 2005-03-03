Journalismus-Ausbildung in Österreich

Wenn man hundert Journalistinnen und Journalisten fragt, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind, dann werden sich die Antworten wahrscheinlich alle voneinander unterscheiden. Es gibt keine Journalismus-Lehre und auch erst seit kurzem gibt es konkrete Studienangebote in dieser Sparte - an zwei Fachhochschulen (FH). U.a. folgende Ausbildungsstätten können Interessierten jedoch den Einstieg in den Traumberuf erleichtern:



- Studiengang "Journalismus" der FH der Wirtschaft, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien, http://www.fhw.at .



- Studiengang "Journalismus und Unternehmenskommunikation" der FH Joanneum, Alte Poststraße 152; http://www.fh-joanneum.at/juk .



- Donauuni, Internat. Journalismus Zentrum, Dr.-Karl-Dorrek-Str. 30, 3500 Krems, http://www.donau-uni.ac.at .



- Europäische Journalismus Akademie (EJA), Alserstr. 4, Altes AKH/Hof 1, 1090 Wien, http://www.eja.at .



- Kuratorium für Journalistenausbildung, Karolingerstraße 40, 5020 Salzburg, http://www.kfj.at .



- Kathol. Medienakademie, Schottengasse 3/7/2/ 39, 1010 Wien, http://www.kma.at .



- An den Hauptunis in Wien, Salzburg und Klagenfurt ist jeweils ein Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaften eingerichtet. Die Kontaktadressen der Unis gibt es auf der "Wiener Zeitung"-Homepage unter: http://www.wienerzeitung.at/ .



- Daneben gibt es noch diverse parteinahe Institute, die Journalismus-Ausbildung anbieten, wie etwa das Austerlitz-Institut (SPÖ), das Funder-Institut (ÖVP) und die Grüne Bildungswerkstatt.



- Wer über die Grenze schauen will, kann sich z.B. unter http://www.journalismusausbildung.de über Möglichkeiten in Deutschland informieren. In Brüssel etwa gibt es seit 1990 die European Journalism Training Association (EJTA) http://www.ejta.nl/. In Frankreich gibt es u.a. das Centre de formation des journalistes http://www.cfpj.com/home/ .