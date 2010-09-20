Journalisten, wehrt Euch!

Ja, es gibt ihn, den seriösen Journalisten, und ja, es gibt sie, die Pressefreiheit! Auch, wenn das manchmal nicht so recht zu glauben ist. Dann nämlich, wenn man in der U-Bahn zum Sitznachbarn hinüber schielt und auf Titel in Kleinformaten blickt, die jedem Journalisten die Schamesröte ins Gesicht treiben müssten. Dann nämlich, wenn alle Zeitungen dasselbe schreiben, weil es halt so in der Agenturmeldung steht. Dann, wenn Journalisten selbst tätig werden, aber gegen Wände stoßen, weil man, wenns heikel wird, keine Auskunft mehr bekommt. Und dann, wenn ein ORF-Kollege, der einen Beitrag gestaltet, von einer Partei angepatzt wird für Dreh-Rohmaterial, das eigentlich dem Redaktionsgeheimnis unterliegen müsste und noch nicht einmal gesendet wurde.