Juden im Haus eines SS-Offiziers versteckt

Irene Gut, am 15. Mai 1918 in der Kozienice geboren, war nach der Teilung Polens 1939 zuerst in russische Gefangenschaft gefallen, wo sie von mehreren Soldaten mißbraucht wurde. Nach ihrer Flucht geriet sie in deutsche Gefangenschaft und wurde zur persönlichen Haushälterin des SS-Offiziers Eduard Rugemer, dem sie in die Ukraine folgen musste.



Als sie erfuhr, dass die Juden eines Ghettos deportiert werden sollten, versteckte sie 12 Personen im Keller des Hauses, in dem der SS-Mann logierte und verpflegte sie. Als Rugemer die Juden entdeckte, verhinderte sie, dass die Untergetauchten ausgeliefert wurden. Zum "Dank" musste sie die Geliebte des SS-Manns werden. Ein Priester, dem sie sich anvertraute, sagte ihr, sie lebe in Sünde und müsse den Offizier verlassen, um ihre Seele zu retten.



Nach dem Krieg lernte Irene Gut ihrem Mann William Opdyke in einem UNO-Lager für Displaced Persons kennen und übersiedelte in die USA. Über ihre Erlebnisse in Polen begann sie erst Mitte der siebziger Jahre zu sprechen. Seither verfasste sie zwei Bücher und hielt zahlreiche Vorträge vor Schülern, den letzten am 12. April dieses Jahres.