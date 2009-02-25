Jugendliche Quotenbringer

Bei ATV dreht sich mittwochabends alles um (zu) junge werdende Mütter aus den verschiedensten Schichten. In der Dokusoap "Teenager werden Mütter" fallen Sätze wie: "Ich will ein Kind, weil ich wegen meiner Abtreibung mit 15 ein schlechtes Gewissen habe." Oder: "So viel ist dir dein Kind wert, dass du einen Kinderwagen fladerst?!" Da drängt sich die Frage auf: Wenn das wirklich alles echt ist (was ATV ja behauptet), was denken sich diese jungen Menschen dabei, wenn sie sich im TV selbst dermaßen bloßstellen?