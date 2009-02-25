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Jugendliche Quotenbringer

Von Mathias Ziegler

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Bei ATV dreht sich mittwochabends alles um (zu) junge werdende Mütter aus den verschiedensten Schichten. In der Dokusoap "Teenager werden Mütter" fallen Sätze wie: "Ich will ein Kind, weil ich wegen meiner Abtreibung mit 15 ein schlechtes Gewissen habe." Oder: "So viel ist dir dein Kind wert, dass du einen Kinderwagen fladerst?!" Da drängt sich die Frage auf: Wenn das wirklich alles echt ist (was ATV ja behauptet), was denken sich diese jungen Menschen dabei, wenn sie sich im TV selbst dermaßen bloßstellen?

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Es ist ja fast eine Epidemie, die Sache mit den Jugend-Dokusoaps: "Teenager außer Kontrolle" (RTL) oder "U20 - Deutschland, deine Teenies" (ProSieben) sind da nur die Spitze des Eisbergs. Und wer weiß: Da die Protagonisten immer jünger werden, dauert es vielleicht nicht mehr lang, bis "Big Brother: Der Kindergarten" über den Äther flimmert . . .