Jugendliche sind von der Krise doppelt betroffen

Besonders betroffen vom Einkommensrückgang sind die 20- bis 29-Jährigen, zeigt eine aktuelle Erhebung des Marktforschers "tfactory". Um bis zu 50 Euro stehen ihnen monatlich weniger zur Verfügung. Sparen ist angesagt. Dabei wollen die jungen Menschen laut Studie vor allem für Ausgehen, Alkohol und Zigaretten weniger Geld ausgeben.



Nicht gespart wird hingegen bei allem was den eigenen Körper schmückt. Besonders angesagt seien nach wie vor Piercings und Tattoos. Ein großer Teil des verfügbaren Geldes fließt vor allem in Kosmetika und Körperpflege. So berichtet die heimische Drogeriekette dm etwa von einer starken Nachfrage nach Eigenmarken, die speziell für Teenager konzipiert wurden.



Der Körper als Kapital



Der Jugendforscher Philipp Ikrath kennt für das jugendliche Konsumverhalten einen simplen Grund: In ungewissen und immer komplexer werdenden Zeiten sei der Körper das einzige Kapital der Teenager - etwas, das sie selbst gestalten könnten. Auch Peter Zellmann vom Institut für Freizeitforschung bestätigt: "Das Wichtigste für die Jugendlichen ist die Selbst-Darstellung."



Kaum Auswirkungen dürfte die Wirtschaftskrise vorerst auf das Wohn- und Reiseverhalten der Jugendlichen haben. So glaubt der Freizeitforscher Zellmann nicht, dass die Jugend jetzt weniger häufig in die eigenen vier Wände zieht, wie es etwa in Spanien der Fall ist. In Österreich gebe es ohnehin schon länger den Trend zum "Hotel Mama". Dieser könnte sich nun verstärken. Und bei EF, einem Anbieter von Jugend-Sprachreisen, hat man lediglich bemerkt, dass die Kunden heuer viel später buchen, von einem Einbruch sei noch keine Spur.



Parallel zur ökonomischen Krise zeichnen sich bei den Jugendlichen auch Sinnkrisen ab: Viele hätten Angst, dass sie den Lebensstandard ihrer Eltern nicht halten werden können, heißt es. Gefühle würden dann etwa durch Rebellion oder neue Lebensstile - wie etwa als "Emo" oder "Krocha" - ausgedrückt.