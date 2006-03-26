Jugendtagung in Bad Ischl

Auftakt für den Veranstaltungsreigen bildet die Eröffnung des Jugendevents, die am Dienstag mit den rund 100 Jugendvertretern und im Beisein von Sozialstaatssekretär Sigisbert Dolinschek (BZÖ) im AIRO Hotel in Wien Oberlaa stattfindet. Am Abend lädt die Bundes-Jugendvertretung zum geselligen Get-in den Dachsaal der Wiener Urania.



Am Mittwoch findet in Bad Ischl eine gemeinsame Pressekonferenz des Ratsvorsitzes und der Jugendvertreter statt. Donnerstag ist dann der eigentliche Arbeitstag: Nachdem das oberösterreichische Jugendblasmusikorchester mit einer eigens komponierten Jugendhymne seine Aufwartung macht, präsentieren ab 9.30 Uhr die Jugenddelegierten ihre Forderungen an die EU-Minister in einer Deklaration.



Anschließend tagen gemeinsame Arbeitsgruppen der Minister mit den Jugendvertretern, deren Ergebnisse am späten Nachmittag im Schlussplenum vorgestellt werden. Während sich Minister und "Jugendliche" zu ihren Beratungen zurückziehen, plant die Österreichische Gewerkschaftsjugend eine Protestaktion, mit der sie vor allem auf die grassierende Jugendarbeitslosigkeit hinweisen will.