Juncker rechnet mit Tony Blair ab

Mit minutenlangen standing ovations wurde Juncker am Mittwoch im Europäischen Parlament empfangen. Sein unermüdliches Ringen um einen Kompromiss für einen Rahmenhaushalt für 2007 bis 2013 war zwar nicht belohnt worden. Gemeinsam mit der eingefrorenen EU-Verfassung sei Europa dadurch "in eine tiefe Krise" geraten. Die Verantwortung dafür trage aber sein Nachfolger Blair, betonte der Luxemburger in seiner Abschiedsrede. Barroso urgierte eine rasche Einigung auf einen Finanzrahmen, da sonst das "Risiko einer Lähmung" der EU zu Ungunsten der neuen Mitglieder drohe.



"Wir werden den Sprung kitten können und die gegenwärtige Krise als Chance nutzen", versprach zwar der britische Außenminister Jack Straw. Der Empfang für Blair dürfte trotzdem deutlich frostiger ausfallen. Parlamentarier wie Diplomaten fürchten, dass kaum ein Programm eine politische Brücke über den Ärmelkanal schlagen kann. Erst gestern erklärte der kommende EU-Vorsitzende in einem Gastbeitrag der deutschen "Bild"-Zeitung, dass er nur bereit sei, "mehr zu zahlen", wenn das Geld für die "richtige Politik" ausgegeben werde. "Wir wollen keinen Haushalt, der weiterhin sieben Mal so viel für die Landwirtschaft ausgibt wie für Forschung und Entwicklung, Wissenschaft, Technologie, Bildung und Innovation zusammen", schrieb Blair. Auch kündigte er ein "soziales Europa, das in unsere heutige Welt passt" an.



"Mangelnde Solidarität"



Der Druck auf Blair ist groß. Juncker warf dem Briten mangelnde Solidarität mit den neuen EU-Staaten vor und wies seinerseits Vorwürfe gegen den gescheiterten Budgetkompromiss zurück. Darin hätte Großbritannien die Kohäsionspolitik für die neuen Mitglieder mitfinanzieren müssen, ohne Beiträge für die EU-Agrarzahlungen leisten zu müssen. Auch sei nicht richtig, dass er sich gegen eine Kürzung der Agrarausgaben gestellt habe, sagte Juncker. Eine von der Kommission vorgeschlagene Revision des Haushalts bis 2008 habe er im Endspurt der Verhandlungen aufgegriffen. Diese hätte "alle Aspekte des Budgets" betroffen. Einer davon ist der Agrarkompromiss von 2002, mit dem die Landwirtschaftszahlungen für 2007 bis 2013 annähernd auf dem Niveau von 2006 eingefroren werden.



Forschung kofinanziert



Den Vergleich zwischen Agrarund Forschungsausgaben der Union wies Juncker zurück. Während die Landwirtschaftsförderungen ausschließlich von der EU bezahlt würden, finanzieren die Mitgliedsländer die Forschung mit. 305 Mrd. Euro für sieben Jahre für Landwirtschaft wären damit 524 Mrd. für Forschung gegenübergestanden.



Als möglichen Ausweg schlug der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Hans-Gert Pöttering, die Kofinanzierung auch für Agrarförderungen vor. Denn Einschnitte beim Agrar-Budget seien mittelfristig unvermeidlich. Wie Blair forderte Pöttering mehr Ausgaben für Forschung und Entwicklung, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken. Die von Luxemburg vorgeschlagenen Kürzungen von 40 Prozent gegenüber dem Kommissionsentwurf seien "keine richtige Gewichtung".