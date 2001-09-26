Jung und "PRofessionell"

Der von der Erste Bank unterstützte Preis ging heuer an die PR-Expertin Silvia Gronau. Die 33-jährige Absolventin des Universitätslehrganges für Öffentlichkeitsarbeit hat bereits bei zahlreichen Agenturen Erfahrungen gesammelt und ist seit 1996 selbstständig mit ihrer Agentur in der Branche tätig. Vor allem ihr Engagement für das Fertighauszentrum "Blaue Lagune" hat die Juroren überzeugt.



Der mit 2.000 Euro dotierte Wanderpreis in Form eines goldenen Staffelrohres wurde von der Gewinnerin des Vorjahres, Gabriele Faber-Wiener, ihres Zeichens Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei der Organisation "Ärzte ohne Grenzen", an die Preisträgerin des heurigen Jahres weitergegeben. Für die Auszeichnung, die vergangenes Jahr ins Leben gerufen worden ist, können sich LehrgangsabsolventInnen unter 35 bewerben.



Die Ausrichtung der Feier in dem Wiener Jazzclub diente jenen 49 Damen und Herren, die den 13. Lehrgang demnächst mit einer kommissionellen Prüfung (einer Master-Arbeit und einer mündlichen Prüfung) beenden werden, nicht nur als Übung in Sachen Event-PR. Sie bot den PR-Youngsters auch gleich eine günstige Gelegenheit, in gemütlichem Rahmen und in gelöster Stimmung die einen oder anderen berufliche Kontakte zu knüpfen.



Im Schnitt haben bisher 45 Teilnehmer pro Lehrgang abgeschlossen. Insgesamt gibt es bereits 439 AbsolventInnen aus zwölf Jahrgängen, die unter anderem in der öffentlichen Verwaltung, Agenturen und zahlreichen Profit und Nonprofit Organisationen tätig sind.



So sind auffallend viele AbsolventInnen bei der Agentur Trimedia Communications Austria in Wien tätig. Im Schnitt kommen etwa 2 bis 3 AbsolventInnen pro Jahr zu Trimedia, erzählt Agenturchef Alfred Autischer im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Insgesamt sind 12 der 37 Trimedia-Mitarbeiter AbsolventInnen des Universitätslehrganges. "Es entspricht unserer Agenturphilosophie, von innen zu wachsen, junge Leute einzustellen und hier auszubilden anstatt von oben zuzukaufen", erklärt der Agenturchef. Der Lehrgang stelle die richtige Mischung von Praxis und Theorie der PR dar, die AbsolventInnen erhielten in den zwei Jahren ihrer Ausbildung einen umfassenden Einblick in die heimische Branche und seien daher für die Arbeit in der Agentur optimal vorbereitet. Autischer bringt im Rahmen seiner Lehrtätigkeit den StudentInnen Corporate Identity, Corporate Communications und Corporate Design näher und lernt dabei die angehenden PR-Profis kennen.



Träger und Mentor der MAS-Ausbildung ist der Public Relations Verband Austria (PRVA), der schon die Gründung des Lehrganges initiiert hatte. Ins Leben gerufen wurde die Ausbildung im Jahr 1987 als Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit, im Herbst vergangenen Jahres erfolgte die Umwandlung in den Universitätslehrgang.



Bevor man sich "MAS in PR" nennen darf, sind vier Semester berufsbegleitender Unterricht im Umfang von insgesamt 50 Semesterstunden bzw. 35 Lehrveranstaltungen zu absolvieren. Die Studiengebühren belaufen sich auf je 10.000 Schilling für die ersten drei bzw. 12.000 Schilling für das vierte Semester. Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Studium bzw. eine vergleichbare Qualifikation. Der nächste Jahrgang startet bereits im Oktober 2001.



Weitere Informationen über den Lehrgang: Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien, Schopenhauerstr. 32, A-1180 Wien. Tel.: 01/42 77 48 334, E-Mail: pr.publizistik@univie.ac.at