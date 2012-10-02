Junge Fachkräfte auf Medaillenjagd

Wien. Was die österreichischen Sportler im August bei den Olympischen Spielen in London nicht geschafft haben, soll den 37 heimischen Teilnehmern ab Donnerstag bei den Berufs-Europameisterschaften EuroSkills gelingen. "Wir wollen mit Edelmetall nach Hause kommen, und dieses Ziel ist realistisch", sagt Katrin Eichinger-Kniely, Delegierte von SkillsAustria in der Wirtschaftskammer Österreich. Nach dem Medaillenregen bei den EuroSkills 2010 mit 20 Medaillen werde es aber schwierig sein, dieses Ergebnis zu toppen.



In 44 Berufen - von Elektriker über Hufschmied bis Landschaftsgärtner - messen sich 430 Fachkräfte zwischen 17 und 25 Jahren drei Tage lang mit Kollegen aus 27 Ländern. Für den Wettbewerb auf der Formel-1-Rennstrecke in Spa-Francorchamps (Belgien) haben sich die Fachkräfte monatelang vorbereitet: "Die fachlichen Kenntnisse wurden mit Experten trainiert, und den Teilnehmern steht ein Mentaltrainer zur Seite", sagt Eichinger-Kniely. Ein zweitägiger Englischkurs hat die jungen Österreicher auf die Wettbewerbssprache Englisch vorbereitet. Derzeit laufen bereits die Ausscheidungen für die nächsten WorldSkills Anfang Juli 2013 in Leipzig.

Bessere Karrierechancen

"Wenn eine Teilnahme oder eine Medaille bei Berufswettbewerben im Lebenslauf steht, spricht das für die fachliche Qualifikation und ist für die Karrierechancen wichtig", sagt Eichinger-Kniely. Außerdem reife ein Teilnehmer durch den Druck und die Wettbewerbsvorbereitung. Nicht zuletzt treffen die Fachkräfte Branchenkollegen aus dem Ausland.



"Die EuroSkills sind ein Wettkampf der Ausbildungssysteme", sagt Eichinger-Kniely. Während in vielen anderen Ländern die Ausbildung in der Schule passiere, ist im deutschsprachigen Raum und in Skandinavien die duale Lehrlingsausbildung verbreitet. "Das ist auch ein Grund, warum Österreich bei den Bewerben immer so gut abschneidet".







Nähere Infos: www.skillsaustria.at, aktuelle Nachrichten zum Wettbewerb gibt es auf der Facebook-Seite von SkillsAustria.



EuroSkills



Nach dem Vorbild der internationalen Berufsmeisterschaften WorldSkills wurden im Jahr 2008 die Berufseuropameisterschaften EuroSkills ins Leben gerufen. Ziel ist es, junge Fachkräfte zu fördern, die Berufsbildung Europas zu präsentieren und den Wirtschaftsstandort Europa zu stärken. SkillsAustria koordiniert innerhalb der Wirtschaftskammer die österreichischen Staatsmeisterschaften, die zu den EuroSkills qualifizieren.