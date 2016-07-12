Junge Flüchtlinge vermitteln im Schwimmbad

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Die Neo-Bademeister übersetzen und schreiten deeskalierend ein, wenn es zu Problemen mit jungen Flüchtlingen kommt. © Flickr/Stefano

Mödling. Das Stadtbad Mödling hat am 1. Juni ein gleichsam originell wie effizientes Projekt gestartet, das ein harmonisches Miteinander der Badegäste gewährleisten soll. Laut einem "Kurier"-Bericht werden die Bademeister von einem Team aus 16 jungen Asylwerbern aus Afghanistan und Syrien unterstützt. Die Neo-Bademeister übersetzen und schreiten deeskalierend ein, wenn es Probleme mit jungen Flüchtlingen gibt. Ob in Bezug auf Belästigung weiblicher Badegäste oder Konflikte sonstiger Art.<p>Vergangenen Sommer machte das Bad negative Schlagzeilen, nachdem es im Jänner per Aushang mitteilte, den "Eintritt für Menschen mit Migrationshintergrund ausschließlich in Begleitung von entsprechenden Begleitpersonen" zu gewähren. Nach heftiger Kritik am Krisenmanagement der Stadt suchte man nach kreativen und zielführenden Ansätzen. Während viele Bäder Sicherheitspersonal in Form von Bademeister oder Securitys aufstockten, versucht man in Mödling mit Flüchtlingen zu arbeiten und nicht gegen sie.



Wenn Asylwerber in ausreichendem Maße Deutsch sprechen, könnten sie durchaus als Bindeglied zu jenen genutzt werden, die noch auf dem Weg dahin seien, so Stadtrat Robert Mayer im "Kurier"-Interview. Die Hilfsbademeister würden durch den direkten Kontakt mit österreichischen Badegästen in der Gesellschaft integriert, einer Beschäftigung nachgehen und einen Sinn im Leben vermittelt bekommen.



Das Konzept habe sich bereits in einige Fällen bewährt und konnte Eskalationen in hitzigen Situationen verhindern. Über das positive Feedback und den Erfolg des Projekts kann sich Mayer freuen, doch frage man sich immer, "ob man die richtigen Maßnahmen ergreift". Zumindest diesmal ist dem Management eine Initiative gelungen, die signalisiert, dass Flüchtlinge im Stadtbad Mödling willkommen sind.

"Kurier"-Bericht