Junglehrer warten lange aufs Gehalt

Bei diesen zwei Fällen, die der "Wiener Zeitung" vorliegenden, handelt es keinesfalls um Einzelschicksale, wie auch der Stadtschulrat bestätigt. Pro Jahr würde es 20 bis 30 Bundeslehrern, die neu an Schulen angestellt werden, so ergehen, erklärt Stadtschulrat-Sprecher Matias Meissner. "Das kann vorkommen, wenn zu einem bestimmten Stichtag nicht alle Unterlagen vorhanden sind." Dann verschiebe sich die Auszahlung aufgrund der Modalitäten der Computersoftware SAP nach hinten. "Da können aber wir nichts machen, denn da handelt es sich um eine Bundessverwaltungs-SAP", so Meissner. Dass die vom Bund bezahlten AHS-Lehrer nicht angemeldet sein sollen, ist ihm aber unerklärlich: "Da muss ein Fehler passiert sein. Denn versichert sollten sie sein, sonst wäre es ja illegal."



Warten ist "Zumutung"



Im Büro von Unterrichtsministerin Claudia Schmied (SPÖ) spricht man lediglich von "drei bis vier Fällen" mit verspäteter Lohnzahlung. Auch hier werden fehlende Unterlagen als Grund angegeben.



Allerdings dementieren die Betroffenen, dass sie irgendwelche Unterlagen nicht zeitgerecht abgeliefert hätte: "Es war von Anfang an alles da und es wurde auch nichts nachträglich angefordert." Bitter ist das lange Warten aufs Geld deshalb, weil sie ja zweieinhalb Monate ihre laufenden Kosten nicht abdecken konnten - da nütze es wenig, wenn das Geld später vollständig nachbezahlt werde.



Als "Zumutung" empfindet auch AHS-Lehrer-Gewerkschafterin Eva Scholik die Vorgehensweise. "Eigentlich haben wir schon vor Jahren mit dem Bund vereinbart, dass spätestens Mitte Oktober das erste Gehalt auszuzahlen ist." Vertraglehrer bekommen ihr Gehalt immer im Nachhinein zur Monatsmitte - bei einem Dienstantritt im September ist für Scholik eine Auszahlung erst Mitte November daher inakzeptabel. "Zumal die Junglehrer meist nicht einmal einen Überziehungsrahmen beim Konto bekommen."