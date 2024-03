Kabul: Mehr Geld, mehr Truppen

Paris. (afp) Sieben Jahre nach dem Sturz der Taliban gleicht Afghanistan noch immer einem Fass ohne Boden. Trotz zehntausender ausländischer Soldaten und milliardenschwerer Hilfe scheinen die internationalen Anstrengungen für Frieden und Wiederaufbau im Sande zu versickern. Bei der Pariser Afghanistan-Konferenz legt die Regierung in Kabul am Donnerstag einen 50 Milliarden Dollar (31,6 Milliarden Euro) schweren Plan vor, der in den kommenden fünf Jahren die Wende bringen soll. Mangels Alternative sind die meisten westlichen Geberstaaten willig - verlangen aber von Kabul klarere Prioritäten und Zusagen im Kampf gegen die weit verbreitete Korruption.