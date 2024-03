Kafkaeske Stolpersteine

"Do brauchnS no a Unterschrift!" - "Wo is die Bestätigung?" - "Des Formular miassnS ausfün!" Mit scheinbar nie enden wollenden Behördenwegen waren die Jugend-Sozialarbeiter am Mittwoch in "Die Reportage" (ATV) konfrontiert. Beim frommen Wunsch, ihren Klienten etwa einen Personalausweis ausstellen zu lassen, stießen sie mitunter auf verschlossene Türen. Auf brillant-subtile Weise wurde die wachsende Bürokratie als einer der Stolpersteine entlarvt, die Jugendlichen den Schritt ins Erwachsenenleben erschweren. Doch nicht allein das Scheitern am gesetzlichen Reglement stand im Mittelpunkt. Anders als bei Kafkas "Das Schloss" wurde der Fokus letztendlich auf jene Türen gerichtet, die sich doch noch öffneten - was der Sendung einen positiven Schliff verlieh und sie als wertvollen Beitrag zur Jugendarbeit auszeichnete.