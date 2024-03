Kalt abserviert?

Roland Knies Sendung "Patina - Kostbares aus dem Archiv" gibt es nicht mehr. Ende April wurde die Produktion neuer Sendungen eingestellt, der Mai mit Wiederholungen bespielt. In der letzten Sendung am Sonntag gab es nur die Mitteilung, dass es aus ist. Keine kurze Geschichte der Sendung, die es immerhin auf 331 Folgen gebracht hat, geschweige denn eine Würdigung der Arbeit von Roland Knie, seiner Bergwerksarbeit in den Tonbandarchiven und seiner ziseliert-humorvollen Gestaltung. Offizieller Grund der Einstellung: die Pensionierung von Knie, der aber - wie man hört - gern weitergemacht hätte. Zumindest meint das Thomas Chorherr, der frühere Chefredakteur der "Presse", ders ja wissen muss, hat doch seine Zeitung die Sendung bis zuletzt gesponsert: Roland Knie sei in Pension geschickt worden, "weil die neue Ö1-Chefin offenbar für solche Sendungen kein Verständnis aufzubringen in der Lage ist." Wie dem auch sei, vielen Hörern werden die gescheit-witzigen Rückblicke in die österreichische Theater-, Radio- und Kabarettgeschichte fehlen.