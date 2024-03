Kambodscha will Thaksin Unterschlupf gewähren

Das Angebot Huns ist brisant und eine Provokation Richtung Bangkok: Die derzeitige thailändische Regierung und Thaksin sind erbitterte Gegner.



Thaksin war von 2001 bis 2006 Thailands Premier. Er wurde vom Militär gestürzt und danach in Abwesenheit wegen Amtsmissbrauchs zu zwei Jahren Haft verurteilt. Für seine zahlreichen Anhänger ist Thaksin ein Opfer politischer Verfolgung, Zehntausende protestieren regelmäßig für den ins Exil geflohenen Ex-Premier. Für seine Gegner und die jetzige Regierung ist der milliardenschwere Geschäftsmann nichts weiter als ein korrupter Emporkömmling, der das Land spaltet.



Kampagne für Rückkehr



Thaksin will wieder an die Spitze der thailändischen Politik zurückkehren. Immer wieder meldet er sich per Videobotschaften in Thailand zu Wort, und seine Anhänger haben sich in der Partei Puea Thai versammelt.



Ein Wohnsitz in Kambodscha würde es Thaksin erheblich erleichtern, seine Kampagne zu führen. Treffen mit seinen Gefolgsleuten könnten schnell organisiert werden, der logistische Aufwand zur Orchestrierung von Aktionen seiner Anhänger wäre wesentlich geringer. Thaksin ließ in einer ersten Reaktion noch offen, ob er Huns Angebot annehmen wird.



Thailands Premier Abhisit Vejjajiva sagte, dass man die Auslieferung Thaksins fordern würde, sollte dieser nach Kambodscha kommen. Sonst vermied Bangkok allzu scharfe Reaktionen. Politische Beobachter sind aber überzeugt, dass der Schritt Huns sowohl bei der Regierung als auch beim Militär in Thailand erheblichen Ärger ausgelöst hat.



Huns Angebot an Thaksin kommt jedenfalls zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehungen zwischen Thailand und Kambodscha schon sehr gereizt sind. Seit Monaten schwelt ein Grenzstreit um einen Tempel aus dem 11. Jahrhundert. Wegen des Konflikts kam es gar schon zu Scharmützeln zwischen den Truppen beider Länder.