KAMPF GEGEN KORRUPTION UND STEUERGELDVERNICHTUNG

AUSGANGSLAGE:<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;">

Sowohl in der EU (versickern jährlich über Euro 5 Mrd.) als auch in Österreich führt mangelnde Transparenz zu einen enormen Schaden für den Steuerzahler. Doch statt diese ungerechtfertigten Geldabflüsse wirkungsvoll zu bekämpfen wird leider der leichtere Weg beschritten und es werden höhere Leistungen der Steuerzahler gefordert. <br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;">In Österreich werden aufgrund von Machterhaltsstreben bzw. aus Parteiinteressen bereits seit Jahren bzw. teilweise bereits seit Jahrzehnten notwendige Reformen auf den Gebieten der Pensions-, Verwaltung-, Spitalsreform verschleppt, was einer enormen Steuergeldvernichtung gleichkommt.

<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;">Sorgen wir gemeinsam für TRANSPARENZ:<br style="margin: 0px; padding: 0px;">

Korruption aber auch Steuergeldverschwendung kann am BESTEN mittels Transparenzbekämpft werden, weshalb Sickinger und Barth kürzlich eine überparteiliche Initiative gestartet haben um eine mögliche Versuchung der Machthaber die Steuertöpfe als Selbstbedienungsläden zu sehen, was aufgrund des in der Verfassung enthaltenen Amtsgeheimnisses schwer nachweisbar ist, auszuschalten.<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;">http://www.transparenzgesetz.at/<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;">Durch diese Initiative soll die Privatsphäre geschützt werden, jedoch der Staat gläsern und damit für JEDERMAN einsichtbar und überprüfbar werden.<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;">



Sorgen wir gemeinsam für die UMSETZUNG VERSCHLEPPTER REFORMEN:<br style="margin: 0px; padding: 0px;">

Wenn Parteien derzeit aus Machterhaltsstreben bzw. Parteiinteressen sinnvolle Reformen (z. B. Vorschläge des Rechnungshofes zur Verwaltungsreform) blockieren, dann hat der Souverän das Volk keinerlei Möglichkeit als kollektiver Korrekturmechanismus einzugreifen, obwohl dadurch ein Milliardenschaden für die Steuerzahler entsteht.<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;">Da wir es uns nicht leisten können auf Milliardeneinsparungspotentiale, die ohne Qualitätsverlust für die Bevölkerung gehoben werden können, auf Dauer zu verzichten, erscheint es unabdingbar dem Volke das Recht einzuräumen, z. B. der Regierung als höchstes Verwaltungsorgan unter bestimmten Voraussetzungen Aufträge zu erteilen. <br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;">Allein schon durch dieses Recht und der damit verbundenen Rute im Fenster würden sich die Machthaber einen Schritt bewegen um zu verhindern vom Volke 2 oder 3 Schritte bewegt zu werden.<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;">

ZUSAMMENFASSUNG:<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;">

Durch die Schaffung von Transparenz nach Hamburger Vorbild könnte Korruption sowie Steuergeldvernichtung deutlich reduziert werden. Jeder Euro, der durch mehr Transparenz gespart wird, kann zur Sicherung der Lebensqualität unserer Kinder und Enkelkinder verwendet werden. Also setzen wir durch die Unterstützung dieser Petition ein gemeinsames Zeichen.<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; line-height: 19.578125px;">In einem 2. Schritt müssen wir dann gemeinsam für Partizipation kämpfen, wenn die Politik einen frühzeitigen, ergebnisoffenen und ehrlichen Dialog mit der Bevölkerung verweigert und sich die Machthaber als eingesetzte Sachwalter des Volkes sehen.