Kanadischer Klimawandel

Ottawa. Fast ein Jahrzehnt lang galt Kanada als Dinosaurier in Sachen Klimaschutz. Das Land stieg aus dem Kyoto-Protokoll aus, trieb den umweltschädlichen Abbau von Ölsanden ungehemmt voran und trat bei internationalen Verhandlungen als Bremser auf.



Doch unter dem neuen liberalen Premierminister Justin Trudeau will das Land sein ramponiertes umweltpolitisches Image nun aufbessern und beim bevorstehenden Gipfel in Paris eine langfristige Reduzierung der klimaschädlichen Treibhausgase in Aussicht stellen. Zur Vorbereitung traf sich Trudeau bereits am Montag mit den Premiers der Provinzen, die in Kanada für Energiepolitik zuständig sind. Es war das erste Treffen dieser Art seit sieben Jahren und ein erster Schritt in Richtung des im Wahlkampf versprochenen klimapolitischen Neuanfangs.



Doch der Star des Abends war dieses Mal ausnahmsweise nicht der junge Premier selbst, sondern die Regierungschefin der Erdölprovinz Alberta, Rachel Notley. Die ebenfalls relativ frisch ins Amt gewählte Sozialdemokratin ließ mit einem neuen Klimaschutzplan aufhorchen, dem ersten umfassenden und langfristig ausgelegten Konzept in Alberta überhaupt. Für Kanada ist das von entscheidender Bedeutung, denn im Norden Albertas werden die als Klimakiller verschrienen Ölsande abgebaut und ohne eine drastische Reduzierung der dabei entstehenden Emissionen ist jeder kanadische Klimaschutzplan nichts wert.



Neben der Deckelung der Ölsand-Emissionen will Alberta bis 2030 aus der Kohle aussteigen und neue Umweltabgaben einführen. In diesem Zusammenhang soll schrittweise eine CO 2 -Steuer für die gesamte Wirtschaft eingeführt werden, wie sie in anderen Provinzen wie British Columbia bereits existiert. Auch Konsumenten werden die neue Klimaschutz-Abgabe zu spüren bekommen, beim Benzinpreis etwa, bei der häuslichen Strom- oder Heizungsrechnung. Mit einem Teil der Erlöse will Notley regenerative Energien in Alberta fördern, vor allem die Windkraft.



Umweltverbände begrüßten das Paket als ersten Schritt, dem nun aber weitere folgen müssten. Auch Premier Trudeau sprach auf Twitter von einem sehr positiven Plan im Kampf gegen den Klimawandel, wohlwissend dass er ohne das Zutun der Provinzen beim Gipfel in Paris wenig ausrichten kann.

Vor allem Flickwerk