Kängurus in Austria

- Grüezi, ja, Sie sprechen mit der European Broadcasting Union, EBU-Zentrale Genf. Was können wir für Sie tun?



- Wir wollen mitmachen bei the Song Contest.



- Von wo rufen Sie an?



- Von Austr... [Lautstarke Störung in der Leitung.]



- Ja, natürlich, sind Sie dabei. Sie richten den Wettbewerb ja aus.



- Sorry, wir tun?



- Ja, natürlich. Sie haben doch gewonnen. Conchita Wurst - Sie nehmen mich jetzt auf den Arm.



- O Dear, es hat gewonnen a sausage, ich habe verstanden richtig? Wir können offerieren, wenn Sie präferieren solches, a Kangaroo.



- Es ist Ihre Sache, wen Sie nominieren. Das Känguru kommt aus Schönbrunn?



- O yes, wir können einen very beautiful Brunnen bauen und the Kangaroo davor auftreten lassen, wenn das ist Ihr Begehr.



- Fantastisch. Wobei ich eher davon ausgegangen wäre, dass Sie die Sängerknaben entsenden.



- Oh dear, Sie machen jetzt einen sehr alten joke, indem sie uns tun verwechseln mit Austria. No Kangaroos in Austr... [Störung], no singing boys in Austr... [Störung], Sie tun verstehen?



- [Verständnislos:] Natürlich. Aber wie gesagt, Sie sind ja längst gemeldet. Wissen Sie was, wir haben uns so gut unterhalten, ich nehme die Zweitnominierung auf meine Kappe. Und damit es niemandem auffällt, trage ich Sie als Australien ein, okay?



- Great, in der Tat. Thanks und bye.



- Grüezi. [Zu sich selbst:] Komisch, wenn es nicht gar so irr wäre, würde ich glatt glauben, dass Australien jetzt am Eurovisions Song Contest teilnimmt...