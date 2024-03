Kann Iran Kernwaffen bauen?

Zweifel an Geheimdienstbericht. | ElBaradei: "Auf dem richtigen Weg" | Teheran/Wien. In den USA wird trotz positiver Signale aus Teheran an der Friedfertigkeit des Iran gezweifelt. "Wir brauchen harte Sanktionen, und wir brauchen sie jetzt", sagte der demokratische Senator Evan Bayh am Sonntag. Was zähle sei letztendlich nicht, was der Iran sage, sondern was der Staat tue. Grund für die neuen Sanktionsforderungen ist ein am Wochenende in der "New York Times" bekannt gewordener provisorischer und spekulativer Bericht, wonach Teheran angeblich genügend Informationen für die Entwicklung und den Bau einer funktionierenden Atombombe habe.