Karel Gott

Die (sehr defensive) Taktik ist aufgegangen, es gibt wenige Argumente, daran etwas auszusetzen. Doch das sehr weite Zurückziehen, also das Tiefstehen, ist ein Tanz auf einem schmalen Grat. Was, wenn Frankreich früh in Führung gegangen wäre? Bei der Euro hat das Team Sympathien gewonnen, eben weil es alles probierte, seine Chance in der Offensive suchte. Brückners Taktik zielte einzig und allein aufs Resultat ab. Das ist legitim, hinterlässt im Fall einer Niederlage aber immer den Beigeschmack der Vorsicht und Passivität. Etwas, für das Österreich jahrelang gescholten wurde.