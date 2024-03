Kärnten erhält Geld vom Bund

Zwei Millionen Euro für die Volksabstimmung. | Wien/Klagenfurt. (pech) Die Regierung hat am Dienstag im Ministerrat eine "Abstimmungsspende" für Kärnten anlässlich des 85. Jahrestages der Kärntner Volksabstimmung am 10. Oktober beschlossen. Die dafür vorgesehenen zwei Millionen Euro sollen, wie Vizekanzler Hubert Gorbach im Pressefgoyer bekannt gabe, "in Südkärnten für Zukunftsprojekte" eingesetzt werden.