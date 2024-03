Kärnten ohne Finanzplan

Klagenfurt. Weiterhin keinen Landesvoranschlag für das Jahr 2009 gibt es im Bundesland Kärnten. Nach wie vor wird mit einer Zwölftelregelung gearbeitet. Das Budget werde in den nächsten Wochen vorgelegt, hieß es am Dienstag am Rande einer Regierungssitzung unisono vonseiten des BZÖ und der ÖVP.