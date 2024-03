Kärntner Gemeinden wählen ab Freitag

Kärntner Bürger, in deren Gemeinden am 15. März eine Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters stattfindet, haben am Freitag erneut die Gelegenheit, bereits vor dem eigentlichen Wahltermin ihre Stimme abzugeben. Am sogenannten Vorwahltag muss in jeder Gemeinde ein Wahllokal geöffnet halten.