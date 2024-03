Kärntner Landtag reiht Kampl zurück

Rechtzeitig vor dem Wechsel der Präsidentschaft im Bundesrat wird der Kärntner Landtag am kommenden Mittwoch in einer Sondersitzung die Umreihung der freiheitlichen Vertreter in der Länderkammer vornehmen und den bisherigen Landtagsabgeordneten Peter Mitterer anstelle Roland Zellots in den Bundesrat entsenden. Mitterer wird damit anstatt des wegen seiner umstrittenen Äußerungen massiv kritisierten Siegfried Kampl am 1. Juli Vorsitzender der Länderkammer. Zellot wechselt in den Landtag.