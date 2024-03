Karten für Olympia 2004: Fans aus der EU im Vorteil

Damit können Interessenten aus allen EU-Ländern, inklusive Norwegen, Island und Liechtenstein, erstmalig Eintrittskarten direkt über das Internet beim Olympischen Organisationskomitee ATHOC bestellen. Bürger aus Nicht-EWR-Staaten müssen sich weiterhin an die Nationalen Olympischen Komitees oder Vertriebshändler wenden.



Die Prüfung der Verkaufsmodalitäten durch die EU-Kommission erfolgte auf Initiative des ATHOC selbst. Denn bei Kartenvorverkäufen gab es in der Vergangenheit bereits böse Überraschungen: Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich hatte die EU-Kommission festgestellt, dass das französische Organisationskomitee "seine beherrschende Stellung" missbraucht und EU-Bürger in unzulässiger Weise diskriminiert hatte. Der französische WM-Organisator machte damals eine Postanschrift in Frankreich für die Kartenzustellung auch für Einwohner anderer Länder zur Voraussetzung. Was etwa österreichische Fußballfans, die durch Zufall über keinen Zweitwohnsitz in Frankreich verfügten, von dieser Möglichkeit des Kartenkaufs automatisch ausschloss.



Das griechische Organisationskomitee ATHOC wollte derartige negative Überraschungen vermeiden und hat von vorne herein auf Gleichbehandlung innerhalb des EWR geachtet. Zusätzlich wurde die geplante Kartenverkaufsregelung bei der EU-Kommission angemeldet.



Die Eintrittskarten können bereits jetzt erworben werden. Aber Vorsicht: Die Frist für online-Bestellungen endet am 12. Juni 2003. Weitere Informationen zum Kartenvorverkauf sind auf den Internetseiten des Organisationskomitees unter folgender Adresse abrufbar: http://www.athens2004.com