Kasperl nur für Frühaufsteher

Sieben Uhr Früh ist nicht wirklich die Zeit, in der viele Leute fernsehen. Wer dies doch tut, vernimmt unerwartet Vertrautes: "Kinder, seid ihr alle daaaa?" - "Jaaaaa!" "Servus Kasperl" heißt die tägliche Sendung, in der Kasperl samt Bärenfreund Pezi (und anderen) und aufgeregten Kindern im Publikum Abenteuer bestehen. Ältere Semester erinnern sich noch gut an die Zeit, als der Kasperl im Fernsehen jeden Mittwoch um fünf fast eine Institution war. Schöpfer der Wiener Kultfigur waren das Lehrerehepaar Hans und Marianne Kraus, die mit ihrer "Wiener Urania Puppenbühne" ab 1950 so erfolgreich waren, dass sie ab 1957 eine eigene 30-minütige TV-Sendung erhielten. Und das in einer Zeit, als es erst ein TV-Programm gab, die Geräte nur Schwarzweiß-Bilder zeigten und längst nicht jede Familie einen Fernseher besaß.