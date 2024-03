Kaum jemand gibt Gas mit Gas

Wien. "Der doch nötige Ruck in den Köpfen der Autokäufer setzt leider nur zögernd ein", räumt man bei Österreichs größtem Gasnetzbetreiber Wien Energie ein: Obwohl auf dem Papier alles von Umweltfreundlichkeit bis Kostenersparnis dafür spricht, ein Erdgasauto zu fahren, dümpeln die Zulassungszahlen auch heuer am Rande der statistischen Wahrnehmungsgrenze dahin: Ganze 552 Erdgasfahrzeuge wurden in den ersten drei Quartalen 2012 österreichweit neu zugelassen, die meisten davon in Wien.



Das ist - immerhin - ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2011 für "den Treibstoff der Zukunft", meint Roland Chvatal, Vorsitzender der Geschäftsführung von Wien Energie Gasnetz. "Mit den Rekordpreisen für Sprit wird in Zukunft bei noch mehr Benzin- und Dieselfahrern die Schmerzgrenze erreicht. Wer zum günstigeren und sparsameren Kraftstoff Erdgas wechselt, spart im Vergleich zu Benzin oder Diesel bis zu 50 Prozent der Tankkosten." Denn dazu, dass ein Kilogramm des Kraftstoffs Erdgas an der Zapfsäule konstant rund ein Drittel weniger als ein Liter Benzin oder Diesel kostet, kommt noch ein weiterer Effekt: In einem Kilogramm Erdgas steckt der Energiegehalt von 1,5 Litern Benzin oder 1,3 Litern Diesel. Das heißt: Mit weniger Kilos im Tank lassen sich mehr Kilometer zurücklegen.



Dazu kommen Förderungen - die Stadt Wien etwa setzt die Ankaufsförderung von 1000 Euro für Private und 3000 Euro für Taxis auch 2013 fort - und große Vorteile beim Schadstoffausstoß. Schon wenn nur "normales" fossiles Erdgas eingesetzt wird, sinkt der CO 2 -Ausstoß gegenüber Autos mit Flüssigkraftstoffen um gut ein Viertel. Mischt man Biogas dazu - aus Abfällen oder Ökostrom erzeugtes Methan - dann steigt der CO 2 -Vorteil auf über 80 Prozent. Da schlägt man dann sogar E-Autos, die nicht mit ausschließlich aus erneuerbaren Quellen stammendem Strom unterwegs sind - bei den Kosten und der Reichweite können die ohnehin nicht mithalten.



Per Ende September liefen auf Österreichs Straßen - inklusive der Nutzfahrzeuge - erst knapp mehr als 7000 Fahrzeuge mit Erdgas - gegenüber 2,56 Millionen mit Dieselmotoren.

Klimaziel leichter erreichbar