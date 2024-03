Kehrtwende in Bogotá

"Wir werden mit der Guerilla nicht verhandeln, wir werden sie besiegen", lautete bislang Uribes Rezept zur Beendigung des knapp 40-jährigen Bürgerkrieges. Die Versuche seines Vorgängers Andres Pastrana, durch Dialog zu einer Friedenslösung zu kommen, wurden von Uribe, dem übrigens enge Kontakte zu den rechtsgerichteten Paramilitärs und dem Medellin-Drogenkartell nachgesagt werden, nur milde belächelt. Doch nach zahlreichen Niederlagen und Fehlschlägen der Armee - zuletzt hatte in der Vorwoche ein Versuch, zwei hochrangige Politiker aus der Gewalt der Aufständischen zu befreien, in einem Blutbad geendet - folgen nun erstmals leise Rufe nach einem Waffenstillstand. In Kürze will Uribe mit dem schwedischen UNO-Hochkommissar für Menschenrechte in Kolumbien, Michael Früling, zusammenzutreffen, verlautete aus dem Umkreis des Präsidenten. Dabei sollen UN-Vorschläge für einen Frieden und zur Verbesserung der Menschenrechtssituation diskutiert werden. Auch das Vorhaben einer Delegation katholischer Bischöfe aus sieben eurpäischen Ländern, Kontakte zu gesprächsbereiten Guerilla-Gruppierungen zu knüpfen, wurde von Uribe ausdrücklich begrüßt.