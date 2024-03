"Kein Bedürfnis, Konvention auch nur zu kennen"

Seit 25 Jahren Konvention gegen Diskriminierung von Frauen in Österreich. | Wien. Vor 25 Jahren hat Österreich als eines der ersten Länder der Welt die Cedaw-Konvention der Vereinten Nationen unterzeichnet. Cedaw steht für "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", zu deutsch: Konvention zur Beseitigung jeder Diskriminierung der Frau.