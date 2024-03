Kein Freispruch fürs System

Nicht alles, was schiefläuft, ist strafrechtlich relevant. So hat der Hypo-Strafprozess, der am Dienstag in erster Instanz zu Ende gegangen ist, überdeutlich gezeigt, wie bescheiden es in der Ära von Ex-Konzernchef Wolfgang Kulterer um die Kreditvergabeprozesse in der Kärntner Bank bestellt war: Dass eine bekannt krisengebeutelte Fluglinie ohne Besicherung per Aktenvermerk zwei Millionen Euro erhält, kann keiner begreifen, der je um einen Hauskredit angesucht hat. Dass niemand auffindbar ist, der den Kredit verhandelt hat, ist auch nur dann zu glauben, wenn klar wird, dass es sich um einen Wunsch des allmächtigen Landeshauptmanns gehandelt hat.